رسميا.. ألمانيا تدخل في حالة ركود

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023، وعلى أساس ربع سنوي. وكان الاقتصاد الألماني قد انكمش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022. مما يعني أن الاقتصاد الألماني قد دخل بالركود التقني والذي يحدث عند انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينكمش الاقتصاد الألماني بـ 0.1 بالمئة في الربع الأول على أساس ربعي.



كما أظهرت البيانات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بـ 0.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بـ 0.2 بالمئة.