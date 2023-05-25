الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 أيار 2023 ساعة 13:23

فرنسا تطلب ترحيل 10 آلاف مهاجر تونسي عام 2022

فرنسا تطلب ترحيل 10 آلاف مهاجر تونسي عام 2022
جاء ذلك في تصريح أدلى به القنصل العام الفرنسي في تونس دومينيك ماس، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الخميس.

وقال ماس إن سلطات الهجرة الفرنسية أصدرت 10 آلاف طلب ترحيل لتونسيين خلال العام الماضي فقط.

وتابع: "شهدت الفترة الأخيرة بعض الإشكاليات فيما يتعلق بطلبات الحصول على التأشيرة ومواعيد تقديمها"، مضيفا: "لكن سياسة الحصول على تأشيرات فرنسا لم يطرأ عليها أي تغيير بعد التحولات السياسية التي شهدتها تونس".

وأكد القنصل الفرنسي أن العمل القنصلي وسياسة التأشيرات إلى فرنسا مستقلة عن العلاقات الدبلوماسية بين تونس وباريس، مشيرا إلى أن فرنسا لم تتعرض لأي ضغوط من أجل تغيير تلك السياسة.

لكنه لفت إلى أن الاعتبارات الأمنية المتعلقة بمسألة الهجرة تظل من الأمور المهمة التي يتم دراستها قبل إصدار تأشيرات دخول فرنسا من تونس، مشددا على حق فرنسا في فعل ما تراه مناسبا لحماية حدودها وتحديد وضع المهاجرين غير النظاميين بها.
رقم : 1060074
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
مناورة المقاومة ورسائلها..
مناورة المقاومة ورسائلها..
25 أيار 2023
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
25 أيار 2023
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
25 أيار 2023
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
25 أيار 2023
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟
25 أيار 2023
قائد الثورة الإسلامیة : ملحمة تحرير خرمشهر كانت عملا رائعا فريدا
قائد الثورة الإسلامیة : ملحمة تحرير خرمشهر كانت عملا رائعا فريدا
24 أيار 2023
رئيسي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان
رئيسي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان
24 أيار 2023
كنعاني: مدینة خرمشهر أصبحت راية الفخر والصمود للشعب الإيراني
كنعاني: مدینة خرمشهر أصبحت راية الفخر والصمود للشعب الإيراني
24 أيار 2023
الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة
الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة
24 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل نواب مجلس الشورى الإسلامي
قائد الثورة الاسلامية يستقبل نواب مجلس الشورى الإسلامي
24 أيار 2023
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
24 أيار 2023
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
24 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة المقاومة ورسائلها..
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟