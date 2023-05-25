'عبدالسلام' يبارك للبنان بعيد المقاومة والتحرير

وأكد عبدالسلام أن ذلك مثل بداية تأسيسية لهزائم متتالية تلاحق جيش العدو.



وقال عبدالسلام في تغريدة له على "تويتر": نبارك للبنان جيشا وشعبا ومقاومة عيد المقاومة والتحرير، يوم الاندحار الإسرائيلي الأول من أرض عربية محتلة (جنوب لبنان) دون قيد أو شرط وتحت نيران المقاومة الإسلامية حزب الله.



وأضاف عبدالسلام: أن مثل ذلك الاندحار مثل علامة فارقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي باعتباره بدايةً تأسيسية لهزائم متتالية لاحقت وتلاحق جيشا لم يكن يُهزم من قبل.



ويحتفل لبنان في يوم 25 مايو من كل عام، باندحار جيش العدو الصهيوني من معظم الأراضي اللبنانية التي احتلها في العام 1978.



ففي هذا اليوم عام 2000 م انتصرت المقاومة وهزمت جيش العدو ودحرته عن أراضي جنوب لبنان دون قيد أو شرط أو حصول أي مفاوضات أو اتفاقيات مع الكيان.