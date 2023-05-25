الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 أيار 2023 ساعة 14:01

اليونيسف: 6 ملايين طفل يمني علی حافة المجاعة

اليونيسف: 6 ملايين طفل يمني علی حافة المجاعة
مجدداً تدق الامم المتحده ناقوس الخطر بوجود ملايين الاطفال في اليمن مهددين بالمجاعة تقريبا.

فقد حذرت منظمة يونيسيف للطفولة من ان ملايين الاطفال يواجهون خطر المجاعة ما لم يتخذ ما لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة تضمن توفير التمويل الكافي لتقديم المساعدات المنقذة لحياتهم.

وقال مكتب المنظمة في اليمن في تغريدة على تويتر ان نحو 6 ملايين طفل في اليمن على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة وهم في حاجة ماسة الى دعم عاجل.

واضاف انه حان الوقت لتكثيف التزاماتنا مع الشركاء الاوروبيين لتقديم الاغاثة المنقذة للحياة والدعم وکانت المنظمة الدولية قد اعلنت مطلع العام الجاري عن احتياجاتها الى نحو 450 دولار مليون دولار لمواصلة استجاباتها الانسانية المنقذة لحياة الاطفال في اليمن خلال العام الحالي.

وبحسب تقرير للمنظمة صدر اواخر مارس/آذار ان فإن أكثر من 11 مليون طفل في اليمن بحاجة الی مساعدات انسانية.

وكان برنامج الاغذية العالمي اعلن الاحد حاجته العاجلة الى 80 مليون دولار حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية المنقذة لحياة الاطفال اليمنيين.
رقم : 1060086
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
مناورة المقاومة ورسائلها..
مناورة المقاومة ورسائلها..
25 أيار 2023
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
25 أيار 2023
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
25 أيار 2023
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
25 أيار 2023
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟
25 أيار 2023
قائد الثورة الإسلامیة : ملحمة تحرير خرمشهر كانت عملا رائعا فريدا
قائد الثورة الإسلامیة : ملحمة تحرير خرمشهر كانت عملا رائعا فريدا
24 أيار 2023
رئيسي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان
رئيسي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان
24 أيار 2023
كنعاني: مدینة خرمشهر أصبحت راية الفخر والصمود للشعب الإيراني
كنعاني: مدینة خرمشهر أصبحت راية الفخر والصمود للشعب الإيراني
24 أيار 2023
الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة
الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة
24 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل نواب مجلس الشورى الإسلامي
قائد الثورة الاسلامية يستقبل نواب مجلس الشورى الإسلامي
24 أيار 2023
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
24 أيار 2023
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
24 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة المقاومة ورسائلها..
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟