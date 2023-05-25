الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 أيار 2023 ساعة 14:01

فلاديمير بوتين يهنئ قادة الدول الإفريقية بيوم إفريقيا

فلاديمير بوتين يهنئ قادة الدول الإفريقية بيوم إفريقيا
وجاء في برقية التهنئة: "تقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة يوم إفريقيا، وهو العيد الذي أصبح رمزا لانتصار شعوب قارتكم على الاستعمار ورمز سعيكم من أجل الحرية والسلام والازدهار".

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا، أولت دائما أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الدول الإفريقية.

ووفقا له، "أدى عقد أول قمة روسية -إفريقية في التاريخ في عام 2019 إلى تكثيف وتفعيل علاقاتنا في العديد من المجالات ".

ودعا الرئيس بوتين، قادة الدول الإفرقية، إلى بطرسبورغ، حيث ستعقد القمة الروسية- الإفريقية الثانية في يوليو المقبل.

ويشار إلى أن يوم إفريقيا، هو عيد للاحتفال بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، التي تحولت في عام 2002 إلى الاتحاد الإفريقي.
رقم : 1060087
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
مناورة المقاومة ورسائلها..
مناورة المقاومة ورسائلها..
25 أيار 2023
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
25 أيار 2023
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
25 أيار 2023
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
25 أيار 2023
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟
25 أيار 2023
قائد الثورة الإسلامیة : ملحمة تحرير خرمشهر كانت عملا رائعا فريدا
قائد الثورة الإسلامیة : ملحمة تحرير خرمشهر كانت عملا رائعا فريدا
24 أيار 2023
رئيسي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان
رئيسي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان
24 أيار 2023
كنعاني: مدینة خرمشهر أصبحت راية الفخر والصمود للشعب الإيراني
كنعاني: مدینة خرمشهر أصبحت راية الفخر والصمود للشعب الإيراني
24 أيار 2023
الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة
الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة
24 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل نواب مجلس الشورى الإسلامي
قائد الثورة الاسلامية يستقبل نواب مجلس الشورى الإسلامي
24 أيار 2023
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
24 أيار 2023
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
24 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة المقاومة ورسائلها..
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟