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الخميس 25 أيار 2023 ساعة 14:03

المفتي قبلان: المقاومة أكبر ذخيرة استراتيجية للبنان

المفتي قبلان: المقاومة أكبر ذخيرة استراتيجية للبنان
ولفت المفتي قبلان الى أن “السلم الأهلي أهم ظهير لقيامة لبنان وأن الخيانة التي تبدأ بالسياسة تنتهي بنحر الوطن وأن الدفاع عن لبنان أقدس معاني الوطنية، وأقدس منه من يحمي ظهر لبنان وحدوده”، ورأى انه “لا شيء يحمي لبنان وحماة حدوده اليوم مثل التضامن الوطني لإنقاذ لبنان من أسوأ قطيعة سياسية تكاد تشبه أسوأ عدوان”.

واضاف المفتي قبلان أن “تحرير القرار السياسي يفترض تحريره من عقلية القبائل والعشائر والطائفية البغيضة، والشعب الذي يريد الحياة يسبح ببحر الشهادة ليسحق أعداء وطنه”، وتابع ان “الدفاع الداخلي عن بلد المقاومة والتحرير يمر بمجلس النواب، وما نريده الآن جرأة وشجاعة وطنية بحجم تضحيات موسى الصدر وعباس الموسوي والبطريرك خريش لإنقاذ لبنان من لعبة البيع والشراء”.

واكد المفتي قبلان ان “الخلاصة الأبدية لمعادلة هذا البلد: لا وطن بديل من بلد المقاومة والتحرير لبنان”.
رقم : 1060088
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