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الخميس 25 أيار 2023 ساعة 14:18

رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يقرّ بخطورة إصابته في دونباس

رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يقرّ بخطورة إصابته في دونباس
ووفقاً له، “تعرض للإصابة في المرة الأولى عندما كان ضابطاً في الأمن العسكري، وكانت الإصابة خفيفة نتيجة شظية. والثانية حصل عليها بسبب انفجار لغم مضاد للأفراد أصابته شظية قرب قلبه”.

وأضاف بودانوف، في مقابلة مع صحيفة “نوفويه فريميا” الأوكرانية، “لقد أصبت بكسر في الظهر والرقبة. خرجت عبر الخط الأمامي للجبهة بمفردي، وقطعت مسافة 5 كيلومترات بفضل الأدرينالين، ثم أصابني الإرهاق. الجرح كان قويا ولكن من حيث المبدأ كان يجب الاستمرار في العيش”.

وأكد بودانوف أنه في وضع صحي طبيعي حالياً ولا يوجد ما يهدد حياته. وترأس بودانوف، الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في عام 2020. ومنذ عام 2014، شارك في القتال في دونباس. وفي نيسان/أبريل 2019، جرت محاولة فاشلة لاغتيال كيريل بودانوف في كييف بتفجير سيارة مفخخة، لكنه لم يصب بأذى.
رقم : 1060090
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