تركيا.. حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يؤكد دعمه لكيليتشدار أوغلو

وقال الحزب في بيان إنه “سيستكمل في 28 الشهر الجاري يوم انتخابات الإعادة، المهمة التي بدأت في 14 الشهر الجاري، من أجل تغيير النظام الحاكم، وجعل (الرئيس رجب طيب) أردوغان يخسر”، مؤكداً أنه “لا يمكن أن ندعم أردوغان، وسنعمل لتغيير حكمه، حكم الرجل الواحد”.



كما دعا الأكراد إلى “التصويت بكثافة بالانتخابات لتغيير النظام”، مشيراً إلى أنه “بالنسبة لنا لا يمكن أن يكون أردوغان خياراً لندعمه، وأن الخيار الآخر هو الذي سندعمه، ومصمّمون على المضي قدماً في تغيير النظام”.



ورأى الحزب أن “جعل ملف اللاجئين محوراً رئيسياً للحملات الانتخابية، ليس أخلاقياً ولا مقبولاً وليس إنسانياً بالنسبة لنا”.