مواقف نقابية مهنئة بعيد المقاومة والتحرير

فقد هنأ “اللقاء الوطني للعاملين بالقطاع العام” بعيد المقاومة والتحرير، وقال في بيان له “ننحني أمام من بذل الارواح غاليا من جهة، ومن جهة أخرى نقف بكل ثقة وآمان وفخر وعزة لنقول لهم: سلمت ايديكم وطابت الارض التي عليها مشيتم وغردت أرواحكم في الملكوت الاعلى عند رب عادل مقتدر”، وتابع “بالتأكيد ستكتمل فرحتنا، نحن العمال، عند تحرير اقتصادنا من براثن الضغط والحصار الامريكي المسرطِن”.



من جهته، هنأ “اتحاد نقابات عمال ومستخدمي التعاونيات والمؤسسات الخاصة واسوق الخضار” في بيان له “المقاومة الاسلامية خصوصا والشعب اللبناني عموما بمناسبة يوم العزة والكرامة ، يوم الشرف والاباء، يوم الفخر والعطاء، يوم ٢٥ ايار ، يوم انتصرت المقاومة الاسلامية على اعتى واقوى جيوش العالم”، واضاف “في عيد المقاومة والتحرير في الخامس والعشرين من ايار نجدد الولاء والعهد لهذه المقاومة البطلة التي قدمت خيرة ابنائها وقادتها على ارض هذا الوطن لبنان”.



بدوره، هنأ “الإتحاد العمالي العام” في لبنان بعيد المقاومة والتحرير، وقال إنه “هو عيد ليس للمقاومة والنصر والتحرير للبنانييون وحدهم بل لكل العرب ولجميع الأحرار في العالم وخصوصاً للأخوة الفلسطينيين المغتصبة أرضهم والمشتتون في غالبية بلدان العالم”، واكد ان “هذا اليوم يشكّل درساً قاسياً وعبرةً ليس فقط لقادة العدو الصهيوني، بل وكذلك لداعميه من الولايات المتحدة الأميركية الى سائر الدول الغربية وسواها من الدول والمنظمات”.



وبنفس السياق، هنأت “نقابة عمال وفنيي الكهرباء في بيروت وجبل لبنان” في بيان لها بعيد المقاومة والتحرير، وقالت “التهنئة لجميع العمال الكادحين بالمعايدة والتهنئة ودوام النصر والظفر للمقاومة الاسلامية حتى تحرير الاقصى”.



وبذات الإطار، هنأ “الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب” بعيد المقاومة والتحرير، وأكد أن “المقاومة هي الطريق الوحيد الذي لا بديل عنه لتحرير الأرض واستعادة الحقوق وحماية السيادة”.