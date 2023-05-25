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الخميس 25 أيار 2023 ساعة 14:43

الخارجية الروسية: طرد 5 دبلوماسيين سويديين من موسكو وفق المعاملة بالمثل

الخارجية الروسية: طرد 5 دبلوماسيين سويديين من موسكو وفق المعاملة بالمثل
ووفق مصادر جاء ذلك في البيان الذي نشرته الوزارة في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث تابع البيان: "في 25 مايو، تم استدعاء السفيرة السويدية لدى روسيا م. مارد إلى مقر وزارة الخارجية، وتم إعلامها بأنه، ومع الأخذ في الاعتبار مسار المواجهة الذي اتبعته السويد تجاه روسيا، قرر الجانب الروسي إنهاء أنشطة القنصلية العامة الروسية في غوتنبرغ بدءا من 1 سبتمبر 2023، وفي الوقت نفسه تم إبلاغ السفيرة السويدية بسحب الجانب الروسي موافقته على أنشطة القنصلية العامة السويدية في بطرسبورغ بدءا من 1 سبتمبر 2023.

كذلك فقد تم الإعلان، 25 أبريل الماضي عن 5 موظفين من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى السويد (أشخاصا غير مرغوب فيهم)، وهو ما نصفه بخطوة عدائية صريحة من جانب ستوكهولم.

وزادت هذه الإجراءات من جانب السلطات السويدية من تفاقم الوضع في العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي وصلت إلى مستوى منخفض غير مسبوق، بما في ذلك نتيجة للحملة المستمرة ضد روسيا في السويد.

وقد أبلغت السفيرة أن الجانب الروسي، ردا على ذلك، قرر إعلان 5 دبلوماسيين سويديين (أشخاصا غير مرغوب فيهم)، من بينهم 3 موظفين في مكتب الملحق الدفاعي في السفارة السويدية في موسكو. وقد صدرت لهم تعليمات بمغادرة الأراضي الروسية في نفس الفترة التي خصصتها السلطات السويدية لمغادرة موظفينا".
رقم : 1060097
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