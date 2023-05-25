مذكرة تفاهم بین طهران وكابل بمجال الأدوية والمعدات الطبية

وورد في هذه المذكرة التي تم توقيعها الأربعاء: يلتزم البلدان الإسلاميان المجاوران، جمهورية إيران الإسلامية وأفغانستان، بالتعاون الشامل في مجال الأغذية والأدوية والمنتجات الصحية.



وأضافت مذكرة التفاهم هذه: إن توريد الأدوية والمعدات له أهمية خاصة لما لها من مكانة خاصة في علاج بعض الأمراض المستعصية، وأن البلدين عازمان على توفير مجال تطوير إنتاج وتوريد احتياجاتهما من المعدات الصيدلانية والطبية بمساعدة بعضنا البعض.



وأبرمت مذكرة التفاهم هذه في طهران على هامش زيارة عبد الباري عمر رئيس الإدارة الوطنية الأفغانية للأغذية والأدوية وسيد حيدر محمدي رئيس منظمة الغذاء والدواء بوزارة الصحة والطب والتعليم الطبي في جمهورية إيران الإسلامية، من أجل تطوير وتعزيز التعاون في مجال الطب والغذاء.



ومن نصوص المذكرة؛ تبادل المعلومات والخبرات في مجال سياسات وبرامج النظام الصيدلاني، وسلامة الغذاء، وتدريب وتمكين مدراء وخبراء النظام الصيدلاني للطرفين فيما يتعلق بدورات بناء المهارات في مجالات مثل تسجيل الملفات الفنية امتطلبات وآليات إجراء الدراسات السريرية، والتكافؤ البيئي للمعايير والأساليب المثلى للإنتاج (GMP) ونظام المراقبة، والتتبع والتحكم في صحة المنتجات الصحية(Tac)، وتظمين الأمور المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية وسلامة الأغذية من هذه المذكرة.