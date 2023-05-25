الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 أيار 2023 ساعة 18:12

لبنان.. جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة "الحزب التقدمي الاشتراكي"

لبنان.. جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة "الحزب التقدمي الاشتراكي"
ودعا جنبلاط إلى مؤتمر عام انتخابي في 25 يونيو 2023، عملا بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، كما كلف أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الأصول وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب وكافة الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام وتوجيه الدعوات إليهم.

وكان جنبلاط انتخب بتاريخ 29 أبريل 1977 رئيسا للحزب التقدمي الاشتراكي بعد اغتيال والده كمال جنبلاط.

ودخل إلى البرلمان كعضو بعام 1991 وذلك بعد التوقيع على اتفاق الطائف وذلك لملئ المقاعد الشاغرة بفعل الوفاة، حيث اختير عضوا بديلا عن والده، وانتخب بعد ذلك عضوا بانتخابات أعوام 1992 و1996 و2000 و2005 و2009. وكان قبلها وأثناء الحرب الأهلية قد عين وزيرا، وقد تولى خلال حياته عددا من الوزارات: من بينها الأشغال، والسياحة، ووزير دولة لشؤون المهجرين.
رقم : 1060110
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
مناورة المقاومة ورسائلها..
مناورة المقاومة ورسائلها..
25 أيار 2023
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
25 أيار 2023
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
25 أيار 2023
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
25 أيار 2023
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟
25 أيار 2023
قائد الثورة الإسلامیة : ملحمة تحرير خرمشهر كانت عملا رائعا فريدا
قائد الثورة الإسلامیة : ملحمة تحرير خرمشهر كانت عملا رائعا فريدا
24 أيار 2023
رئيسي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان
رئيسي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان
24 أيار 2023
كنعاني: مدینة خرمشهر أصبحت راية الفخر والصمود للشعب الإيراني
كنعاني: مدینة خرمشهر أصبحت راية الفخر والصمود للشعب الإيراني
24 أيار 2023
الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة
الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة
24 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل نواب مجلس الشورى الإسلامي
قائد الثورة الاسلامية يستقبل نواب مجلس الشورى الإسلامي
24 أيار 2023
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
24 أيار 2023
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
24 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة المقاومة ورسائلها..
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟