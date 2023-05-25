بوتين يعرب عن أمله في مناقشة جميع الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان

وقال بوتين خلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "اليوم، في اجتماع ثلاثي، أعتقد أنه يمكننا مناقشة ذلك كله، وآمل أن نتمكن من الاتفاق على ما هو واضح في مجال مصالح التنمية الاقتصادية لكل من أذربيجان وأرمينيا، وللمنطقة بأسرها. على ما يبدو بالنسبة لي سيكون لدينا وقت بصيغة ثلاثية لمناقشة كل الأمور بالتفصيل".



وعقد في العاصمة الروسية اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى بمشاركة قادة الاتحاد، حيث تمت مناقشة التعاون بين دول الاتحاد، في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والاستقلال التكنولوجي وتسريع التحول الرقمي وإزالة الحواجز التنظيمية والتجارية وتطوير البنية التحتية.