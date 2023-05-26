بوتين: الوضع بين أرمينيا وأذربيجان يتجه نحو التسوية

وأعرب بوتين خلال لقائه برئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الكرملين، يوم الخميس، إن العقبات أمام التسوية السلمية بين أرمينيا وأذربيجان يمكن تجاوزها.



وأعلن الرئيس الروسي عن الاتفاق على عقد لقاء ثلاثي لروسيا وأرمينيا وأذربيجان على مستوى نواب رؤساء الحكومات في أقرب وقت، "لإزالة كافة القضايا العالقة".



وأشار إلى أن اللقاء قد يعقد بعد أسبوع تقريبا، وأن الموعد الدقيق سيحدد لاحقا، معربا عن أمله بأن هذا الاتفاق سيسمح "بحل كافة القضايا التي كانت عالقة حتى الآن".



وأكد بوتين تمسك روسيا بالاتفاقات الثلاثية بين موسكو ويريفان وباكو بشأن تسوية النزاع في منطقة قره باغ.



وقال: "أنتم تعرفون موقفنا بشأن إعلاننا الثلاثي في ما يتعلق بممر لاتشين (الواصل بين أرمينيا ومنطقة قره باغ). ونحن لم نغير موقفنا أبدا. وفي مناقشاتنا مع الأصدقاء الأرمن وأذربيجان كنا ولا نزال نتمسك بهذا الموقف، وهو يتمثل في أن كل شيء يجب أن يتماشى مع روح وبنود إعلاننا الثلاثي، وموقفنا بهذا الصدد ثابت".



وأشار بوتين إلى عدم وجود أي أساس "للتفسير المزدوج" للبنود الخاصة برفع الحصار عن ممرات النقل في قره باغ، مضيفا أن المسائل المتعلقة بالنقل حساسة، وفي حال تسوية تلك القضايا على الرغم من كل الصعوبات، فسيفيد ذلك أرمينيا وأذربيجان على حد سواء، والمنطقة بأسرها.



وأضاف أن تسوية الوضع ستساعد في التطبيع في كافة المجالات، بما فيها السياسي والأمني.