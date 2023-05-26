اليابان تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

ذكرت نشرة على الموقع الإلكتروني للحكومة اليابانية أن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا أضافت 17 فردا و 78 منظمة روسية.



وحظرت الحكومة اليابانية طبقا لحزمة العقوبات الجديدة الصادرات إلى الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ومؤسسة مشاريع الأبحاث المتقدمة وغيرها من المؤسسات.



كما حظرت قائمة العقوبات الجديدة الصادرات إلى مجمع التصنيع العلمي الروسي "المركز التكنولوجي"، ومعهد البحث العلمي لتحليل النظام التابع لأكاديمية العلوم الروسية وشركةبابيليون الروسية، وهي مورد رئيسي لأنظمة تحديد الهوية البيومترية والباليستية لإنفاذ القانون في عدد من الدول، فضلا عن أنظمة التحكم للصناعات الدفاعية ومراكز البحوث في روسيا.



في السياق ذاته، شملت حزمة العقوبات اليابانية الجديدةممثلين عن قيادة القوات المسلحة الروسية ووزارة الخارجية، كما حظرت توفير خدمات البناء والهندسة لروسيا.



وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.



وقال ميدفيديف في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام: "أعتقد أن هذا الصراع سيطول وربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة".



وأوضح المسؤول الروسي: "طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة ستكون هناك على سبيل المثال ثلاث سنوات هدنة، وسنتين صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام النازي في كييف".