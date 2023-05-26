وزير العلوم الايراني: الحظر الأميركي شرف للتعبئة الطلابية

وقال محمد علي زلفي كل ، في تصريح له مساء الخميس ، بحضور مسؤولين وأعضاء في مجلس التعبئة الطلابية لجامعات محافظة همدان، أن جمهورية إيران الإسلامية لن تتردد في استخدام حقوقها القانونية من أجل خلق الردع تجاه السلوك الخاطئ وغير البناء للدول الأخرى وستتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب للرد على هذه السلوكيات.



واعتبر هذه التصرفات بانها تعود لغضب أوروبا من تقدم واستقلال إيران الإسلامية ، وتابع ان هذا الحظر يزيد من عزمنا على الدفاع عن حقوق الشعب والسعي لتحقيق المثل العليا للثورة الإسلامية أكثر تصميماً.



يذكر ان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في وسياق مواقفه العدائية والتدخلية في شؤون الجمهورية الاسلامية الايرانية، قد فرض يوم الاثنين اجراءات حظر على التعبئة الطلابية الجامعية ومؤسسة التعاون التابعة للحرس الثوري بذريعة قضايا حقوق الإنسان.