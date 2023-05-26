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الجمعة 26 أيار 2023 ساعة 12:45

الخارجية الإيرانية: الدول الغربية لا تريد إيران القوية

الخارجية الإيرانية: الدول الغربية لا تريد إيران القوية
وفي تغريدة له اليوم الجمعة عبر تويتر، كتب ناصر كنعاني:" إن الحكومات الغربية نفسها وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا لعبت دوراً فعالا في تحريض وتسليح نظام صدام البعثي في عدوانه على إيران، لمهاجمة المدنيين الإيرانيين العزّل وإمطار مدنهم بالصواريخ ."

وتابع مغرداً ان هذه الدول هي نفسها على رأس مصدري الأسلحة الى المنطقة وتعبّر اليوم عن قلقها بشأن تقدم قوة ايران الدفاعية.

وختم مغردأ إنهم ضد ايران القوية.

ويوم الخميس، كشفت وزارة الدفاع الإيرانية النقاب عن الجيل الرابع من صاروخ "خرمشهر" (خيبر) الذي يعد الأبعد مدى في ترسانة الصواريخ البالستية الإيرانية، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، وعرض خلالها مجسما للمسجد الأقصى.
مصدر : وكالات
رقم : 1060220
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