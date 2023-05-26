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الجمعة 26 أيار 2023 ساعة 13:35

تفكيك شبكة إرهابية في منطقة البقاع شرق لبنان

تفكيك شبكة إرهابية في منطقة البقاع شرق لبنان
وتبيّن لعناصر أمن الدولة أن الشبكة ناشطة في البقاع الغربي، حيث تمكنت عناصر مركز صغبين من تحديد مواقع الشبكة بين الخيارة وحوش الحريمة والمرج وبرّ الياس.

وداهمت القوة الأمنية أماكن تواجد عناصر الشبكة في وقت واحد وأوقفت أفراد الشبكة الخمسة، في الأماكن المذكورة، وهم أربعة سوريين واللبناني وضبطت حوالى 40 ألف حبة كبتاغون وعتاد حربي وقنابل هجومية كانت مخبأة بطريقة احترافية ودقيقة ومعقدة في أحد المسابح في خراج بلدة المرج.

وأوقف أفراد الشبكة الخمسة في مكتب أمن الدولة في صغبين في البقاع الغربي، حيث يجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.
مصدر : وكالات
رقم : 1060226
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