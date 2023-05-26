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الجمعة 26 أيار 2023 ساعة 14:27

وزير الخارجية: الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا

وزير الخارجية: الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا
واعتقل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في ألمانيا في تموز / يوليو 2018 بتواطؤ من قبل زمرة المنافقين الإرهابية ثم سُلّم إلى الشرطة البلجيكية.

وكان اعتقاله انتهاكا للحقوق الدبلوماسية (المادة 40 من اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية) وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، لأنه سُجن لمدة 100 يوم في قسم سجناء الأمراض النفسية و 3 أشهر في حبس انفرادي لا نوافذ له.

هذا وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إطلاق سراح أوليفييه فانديكاستيل المواطن البلجيكي المسجون في إيران.

وفي ديسمبر من العام الماضي، صدر حكم إدانة فاندكاستيل من قبل القضاء الإيراني بعدة تهم كالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية وغسيل الأموال.

وكانت وزارة الخارجية العمانية قد أعلنت اليوم الجمعة أن عمان نجحت في الوساطة بين بلجيكا وإيران لحل قضية المواطنين المحتجزين في كلا البلدين.

وقالت وكالة الأنباء العمانية ان المساعي العُمانية أسفرت عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المُتبادل، حيث تم نقل المُفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم.

وثمنت سلطنة عُمان الروح الإيجابية العالية التي سادت المُباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني.
رقم : 1060231
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