استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن جنوب الخليل

وأفادت وسائل إعلام العدو الصهيوني بأنّ مستوطنا مسلحا أطلق النار تجاه شاب فلسطيني داخل مستوطنة "تانا عومريم" جنوب الخليل؛ بزعم حيازته سكين وتخطيطه لتنفيذ عملية طعن.



وفي وقت سابق اليوم، دوت صفارات الإنذار في المستوطنة؛ وطلبت سلطات الاحتلال من المستوطنين في "تانا عومريم" إغلاق الأبواب والنوافذ وعدم مغادرة المنازل حتى إشعار آخر وحظرت حركة المرور داخل المستوطنة.



وزعمت قناة (كان) العبرية أنّ الشاب دخل إلى المستوطنة وحاول طعن مستوطن قرب مدخل كنيس، قبيل أن يطلق مستوطن آخر مسلح النار عليه ويصيبه بجروح خطيرة أدت إلى استشهاده.