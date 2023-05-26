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الجمعة 26 أيار 2023 ساعة 17:26

عاصفة ترابية وامطار رعدية تشهدها العاصمة العراقية بغداد

عاصفة ترابية وامطار رعدية تشهدها العاصمة العراقية بغداد
وقد اعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وتصاعداً للغبار.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وبين أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر في أقسامها الغربية تكون رعدية في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع أنحاء البلاد".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع أنحاء البلاد".
رقم : 1060256
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