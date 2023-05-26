ميقاتي یهني اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير

وخلال ترؤسه لجلسة الحكومة اليوم أكد ميقاتي إن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعا.



وأضاف من واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتمتينها.