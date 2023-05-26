جمشيدي: اطلاق سراح 'أسد الله أسدي' انتصار للشعب الايراني

وكتب جمشيدي في تغريدة له على تويتر تعليقا على اطلاق سراح هذا الدبلوماسي الايراني بعد 5 سنوات من السجن " عندما كان المسؤولون البلجيكيون يثرثرون ، وفي نفس الوقت يطلبون في اتصالاتهم الهاتفية بالتعامل الكبير ، كان آية الله رئيسي يؤكد بأن الخطوة الاولى للتعامل هي اطلاق سراح الدبلوماسي الايراني، والان قد أصبح الطريق مفتوحا".



يذكر ان الدبلوماسي الايراني اسدالله اسدي الذي احتجز كرهينة في بلجيكا لخمسة اعوام قد وصل عصر اليوم الجمعة الى العاصمة الايرانية طهران عصر قادما من سلطنة عمان.



وفي وقت سابق من اليوم اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الافراج عن الدبلوماسي الايراني الرهينة "اسد الله اسدي" اثر اتفاق ثنائي مع الحكومة البلجيكية وعودته للبلاد ، كما شكر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان سلطنة عمان لجهودها الايجابية في هذه القضية.



واعتقل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في ألمانيا في تموز / يوليو 2018 بتواطؤ من قبل زمرة المنافقين الإرهابية ثم سلّم إلى الشرطة البلجيكية.



وكان اعتقاله انتهاكا للحقوق الدبلوماسية (المادة 40 من اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية) وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، لأنه سُجن لمدة 100 يوم في قسم سجناء الأمراض النفسية و 3 أشهر في حبس انفرادي لا نوافذ له.