أمير عبداللهيان ونظيره العماني يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

وفي محادثات هاتفية على اعتاب زيارة السلطان هيثم بن طارق الى طهران، بحث حسين امير عبداللهيان وبدر البوسعيدي، العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن البرامج والفقرات المخصصة لهذه الزيارة المهمة.



ومن المقرر ان يقوم سلطان عمان يوم الاحد 28 ايار/مايو 2023، بزيارة الى طهران تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الايراني آيةالله ابراهيم رئيسي. وهي الزيارة الاولى للسلطان هيثم بن طارق الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد توليه السلطنة.



وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، ان هناك وثائق تم تحضيرها مسبقا، للتوقيع عليها خلال هذه الزيارة.



وفي هذه المحادثات الهاتفية، أبلغ أمير عبداللهيان التحيات الحارة من قبل الرئيس الايراني، واصفا اللقاء والاتصالات بين قادتي البلدين بأنها تحظى بأهمية كبرى.