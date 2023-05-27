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السبت 27 أيار 2023 ساعة 07:16

برلماني ايراني: على السلطة الحاكمة في افغانستان توفير الحصة المائية لايران

برلماني ايراني: على السلطة الحاكمة في افغانستان توفير الحصة المائية لايران
وقال محمودوند لدى تفقده منشآت الموارد المائية في محافظة سيستان وبلوشستان، الجمعة، ان أزمة (شح) المياه في البلاد تحظى بالأهمية وهي ملموسة بشكل خاص في محافظة سيستان وبلوشستان ، وان المواطنين هنا يعانون منذ سنوات من هذه القضية.

واشار الى الزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية الاسلامية الى هذه المحافظة وموقفه الجاد حول تامين الحصة المائية لايران في نهر هيرمند قائلا انه "نظرا لأهمية قضية الامن المائي فان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي قد وضعت اتخاذ اجراءات في هذا الصدد على جدول اعمالها وان وفدا تابعا للجنة قام بزيارة ميدانية للمنطقة اليوم".

كما اشار الى اجراءات اخرى ينبغي القيام بها لحل مشكلة المواطنين في هذه المنطقة مثل انشاء محطات تحلية مياه البحر وحفر الآبار الارتوازية وجر المياه من بحر عمان نحو هذه المنطقة.
رقم : 1060352
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