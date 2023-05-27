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السبت 27 أيار 2023 ساعة 10:29

مصدر دبلوماسي: ممثل غوتيريش الخاص لن يعود الى السودان

مصدر دبلوماسي: ممثل غوتيريش الخاص لن يعود الى السودان
وقال المصدر ان البعثة الأممية بالسودان ستعمل كالمعتاد حتى اختيار بديل لبيرتس بالتشاور معنا.

وكان قد قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش “مصدوم” من رسالة البرهان التي يطالب فيها باستبدال فولكر بيرتس.

وأوضح دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فخور بالعمل الذي قام به فولكر بيرتس في السودان، وأكد ثقته الكاملة في ممثله الخاص.

وطلب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استبدال مبعوثه الخاص للسودان، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، إن بيرتس قدم “انطباعًا سلبيًا” عن دور المنظمة الدولية وحيادها، وأنه في تقاريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة قد مارس “التدليس والتضليل بزعم الإجماع على الاتفاق الإطاري بينما الواقع يخالف ذلك بصورة جلية”.
مصدر : وكالات
رقم : 1060398
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