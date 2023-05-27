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السبت 27 أيار 2023 ساعة 12:30

وزير سوري يدعو لـ حماية العمالة السورية في مصر

وزير سوري يدعو لـ حماية العمالة السورية في مصر
وخلال لقاء عقده مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، دعا المنجد إلى تنظيم زيارة فنية لمسؤولين مصريين إلى سوريا لتعظيم الاستجابة من المنصة الإلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والتحضير لعقد معارض بمدن سوريا الأكثر تسويقا، ولبحث فرص التعاون بشأن سبل الحماية الاجتماعية للعمالة السورية في مصر.

بدورها، أشارت الوزيرة القباج إلى ثقافة العمل والحرص على المشاركة في عمليات الإنتاج لدى الأسرة السورية، وتعظيم طاقات كل فرد فيها لصالح تحسين جودة حياة الأسرة.

وطالبت بتبادل المنتجات المصرية-السورية، وعقد معارض مشتركة في البلدين.

تناول اللقاء بين القباج والمنجد مناقشة قضايا المجتمع المدني، وحوكمة منظومة التبرعات، وتكافؤ الفرص للنساء وذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية.
مصدر : وكالات
رقم : 1060409
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