الادميرال ايراني يشرح خصائص الطائرة المسيّرة المضادة للغواصات

وصرح الادميرال ايراني ان مدى هذه المسيرة المضادة للغواصات هو اكثر من الف كيلومتر وهي قادرة على تدمير غواصات العدو من مسافات بعيدة جدا.



وردا على سؤال حول نوع الاسلحة التي تحملها هذه الطائرة المسيرة المضادة للغواصات، قال الادميرال ايراني " هناك الطوربيد مارك 46 وهو احد الطوربيدات التي يمكن لهذه المسيرة ان تحمله ، لكن هذه المسيرة هي طائرة متعددة المهام وقادرة على حمل عدة انواع من الطوربيدات.



واضاف قائد القوات البحرية للجيش الايراني ان هذه الطائرة المسيرة التي تستخدمها القوات البحرية للجيش الايراني يمكنها ايضا حمل طوربيدات مضادة للسفن الى جانب الطوربيدات المضادة للغواصات.



هذا وكان الادميرال ايراني قد كشف في وقت سابق ان القوات البحرية للجيش تستخدم في عملية كشف الغواصات بواسطة الطائرات المسيرة، نوعا من انواع اجهزة السونار ومعدات اخرى صممها الخبراء الشباب الايرانيون وهي قد دخلت الخدمة في القوات البحرية للجيش.