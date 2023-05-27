وشدد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية على أن هدف هذه الدول من اثارة الخلافات بين الدول الاعضاء، هو توفير مصالحها، معتبرا التعامل البناء بين هذه الدول عاملا مهما في نجاح أداء هذه المنظمة الدولية.



وتابع رئيس السلطة التنفيذية قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ما انفكت يربطها تعاون بناء مع منظمة اوبك، حيث أنها ترغب بإستمرار هذا التعاون ورفع مستواه وتعزيزه أكثر من أي وقت مضى.



واعتبر الرئيس " رئيسي " الهدف من تأسيس منظمة اوبك هو حماية حقوق المنتجين للنفط والحيلولة دون التمييز ضدهم، معربا عن أمله بأن تستطيع المنظمة في دورتها الجديدة احتواء المشاكل واقرار الهدوء في أسواق النفط.