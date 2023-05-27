إيران تحتل المرتبة الخامسة عالميا في مجال معايير تقنية النانو

ومفهوم التقييس هو وضع المواصفات القياسية التي تحدد الخصائص والأبعاد ومعايير الجودة وطرق التشغيل والأداء للسلع والمنتجات مع الأخذ في الاعتبار ظروف الأداء ومتطلبات الأمان.



وبما لا شك فيه ان صياغة المعايير الوطنية والدولية تدعم تطوير السوق والتجارة إلى جانب ثقة العملاء، وان تجميع منتجات تقنية النانو الايرانية من قبل العلماء والتقنيين في البلاد سيسهل وجود المنتجات المصنعة بناءً على المعايير والمؤشرات الموضحة في هذه الوثائق وتصديرها الى الاسواق العالمية.



لذلك ومنذ عام 2009 يحاول المركز الخاص لتطوير تقنية النانو تلبية احتياجات الشركات والباحثين والتقنيين في ايران من خلال تجميع المعايير الوطنية والدولية في مجال النانو، وبالفعل استطاعت ايران في السنوات القليلة الماضية وبدعم من هذا المركز تشكيل شبكة من العلماء والأساتذة والتكنولوجيين في البلاد ومرافقي المنظمة الوطنية للمعايير وساهمت في تقديم اقتراحات هامة لصياغة المعايير الدولية.



وحتى الآن تم نشر ما مجموعه 103 معياراً دولياً في اللجنة الفنية لتقنية النانو التابعة للمنظمة الدولية للمعايير( ISO )، بحيث كانت إيران مسؤولة عن تقديم 10 معايير دولية والتي تمثل حوالي 10٪ من جميع المعايير الدولية المنشورة في العالم. وحاليا تقوم ايران بتشكيل 4 معايير دولية أخرى في مجال تقنية النانو.



وبحسب تقرير المركز الخاص لتطوير تقنية النانو، فإن إيران تحتل المرتبة الخامسة في العالم في مجال تطوير المعايير الدولية لتقنية النانو بعد أمريكا واليابان وإنجلترا وكوريا الجنوبية.



ويتم تصنيف المعايير الدولية في لجنة النانو التابعة للمنظمة الدولية للمعايير (ISO) في المجالات الرئيسية الخمسة التالية:



1-معيارالمصطلحات والتعاريف



2-معيار طرق واساليب القياس القياسية



3-معيار السلامة والبيئة



4-معيار خصائص المواد



5-معيار جودة وكفاءة المنتج



يعتمد تطوير المعايير الدولية في منظمة ISO على الإجماع العالمي للدول الأعضاء والذي يستغرق عادة من 3 إلى 4 سنوات.



وخلال هذه الفترة تقدم الدول الأعضاء في اللجنة الفنية آراء الخبراء المختلفة في مراحل مختلفة من تطوير المعايير لإكمال وتطوير المعيار.



وتتكون اللجنة الفنية لمعايير تقنية النانو التابعة لمنظمة ISO من 37 دولة كأعضاء رئيسيين و 18 دولة كأعضاء مراقبين.