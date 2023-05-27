إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء للاحتلال قرب جنين

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فقوعة شرق المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.



كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي تعنك غرب المدينة وطورة جنوبها، فيما نصبت حاجزا قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ما أعاق تنقلاتهم، في الوقت الذي تواصل فيه إغلاق مدخلي قرية المغير شرقها لليوم ال 15على التوالي وتمنع الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يجبرهم على سلوك طرق التفافية ترابية وعرة وطويلة للوصول إلى أماكن عملهم وسكنهم.



وأصيب عدد من الفلسطينيين أمس بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.