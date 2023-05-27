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السبت 27 أيار 2023 ساعة 16:59

اللواء باقري: عدد السكان هو من الاركان الرئيسية لقوة البلاد

اللواء باقري: عدد السكان هو من الاركان الرئيسية لقوة البلاد
وقال اللواء باقري في كلمة القاها اليوم السبت امام مؤتمر كبار قادة ومسؤولي القوات المسلحة الايرانية والذي انعقد بمناسبة اليوم الوطني لـ "شبابية المجتمع" ان اعتبار موضوع زيادة عدد السكان عبء يثقل كاهل البلاد، امر لا يتلائم ابدا مع امكانيات وخصائص بلادنا الغنية بالموارد الطبيعية.

واضاف رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ان الدراسات تؤكد بأن ارض ايران الغنية لها امكانيات توفر العيش الكريم لضعف عدد السكان الحاليين ولذلك اذا تمت ادارة هذه الموارد الطبيعية بصورة صحيحة فستتوفر امكانية وجود هذا القدر من السكان مع كافة متطلبات الحياة الكريمة.

واشار اللواء باقري الى أثر عدد السكان على النمو الاقتصادي والتنمية العلمية والتكنولوجية وباقي المجالات قائلا انه خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب الصدامية على ايران في الثمانينات) دخل حوالي 5 ملايين و200 الف شخص من سكان ايران جبهات الحرب امام المعتدين وهؤلاء كانوا من السكان الشباب لبلادنا وببركة هذا التواجد ووجود الشهداء والتضحيات والايمان والشجاعة والمعتقدات الاسلامية والثورية استطاعت ايران ادارة جبهات الحرب.

لكن اللواء باقري اشار الى تراجع نسبة زيادة عدد السكان في ايران في الوقت الحالي قائلا ان نسبة نمو السكان قد تراجعت الى ربع ما كانت عليه وان الفرصة المتوفرة للتعويض عن هذا النقص هي قصيرة وعلى الجميع بذل مساعيهم لتدارك هذا الموضوع.

واشار اللواء باقري الى الحرب الدعائية والمخططات المشؤومة للاعداء للتأثير على أذهان الشباب الايرانيين تجاه قضية الزواج المبكر وانجاب النسل قائلا ان شبابية السكان امر حيوي بالنسبة للقوات المسلحة ويجب اصلاح المفاهيم الخاطئة الداعية للتأخير في الزواج وقلة الانجاب والتي يروجها الاعداء وتقديم حلول وسن قوانين محفزة والالتزام بتطبيقها.
رقم : 1060450
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