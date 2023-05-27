انتخابات تركيا.. واحتدام المنافسة بين اردوغان واوغلو

المتنافسان اللذان لم يستطع احدهما حسم الانتخابات في دورتها الاولى بالوصول ل 50٪ من الاصوات +1، وهو ماحصر المنافسة بينها للدورة الثانية رغم أن الرئيس الحالي تفوق بفارق 5٪ من الاصوات ان الحسم تأجل.



ويقول محللون سياسيون بأن الدورة الثانية من الانتخابات وان كانت مستقلة تماما ولا اعتبارات لنتائج المرحلة الاولى فيها الا أنها لاتخلو من تأثيرات سابقتها.



الاول وهو ان نتائج المرحلة الاولى أعطت تفوقا للتحالف الحاكم في البرلمان وهو مايعني أن الجزء الأهم من برنامج المعارضة حول اعادة النظام البرلماني الى البلاد قد تبخر حتى وان فازت المعارضة بالرئاسة.



وبحسب المحللون فهناك مؤثر ثاني على الانتخابات وهو عدم حسم الجولة الاولى ما دفع باتجاه توسيع التحالفات واستقطاب الاصوات القومية تحديدا تحالف الاجداد الذي حصد مرشحه سنان اوغان 5 بالمئة من الاصوات وهي نسبة مؤثرة جدا في ظل الفارق الضئيل بين المتنافسين.



لكن هذه النسبة انقسمت هي الاخرى سنان اوغان اعلن دعم الرئيس الحالي اردوغان وحزب الظفر بزعامة اوميت اوزداغ أعلن دعمه كمال كليشدار اوغلو وهو ما قد يقلل من مشاركة جزء مهم من الاصوات القومية في الدورة الثانية لاعتبارات لها علاقة بأحزاب مشاركة في كلا التحالفين.



وفي هذا السياق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه يرى "نصرا تاريخيا سيتحقق لهم" يوم غد الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.



وفي كلمة له أمام تجمع جماهيري في منطقة بيكوز في اسطنبول، أوضح أردوغان قائلا: "زعيم المعارضة ومرشحها كمال كيليتشدار أوغلو يتحدث في التجمعات الجماهيرية وفق التعليمات التي حصل عليها من قادة حزب العمال الكردستانيين في جبال قنديل".



وأضاف أردوغان: "سنتقبل نتائج الانتخابات أياً كانت نتيجة التصويت..والأهم بالنسبة لنا هو انتصار الديمقراطية".



وتابع: "زعيم المعارضة ومرشحها كاذب ويكذب في خطاباته، ووزع الكثير من مقاعد حزبه في البرلمان على الأحزاب الصغيرة".



كما دعا أردوغان الناخبين الأتراك وأنصاره إلى "التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت بكثافة في الانتخابات، لتحقيق النصر الكبير والتاريخي"، مؤكدا أنه يرى "نصرا تاريخيا سيتحقق لهم غدا" بالانتخابات.



واستطرد: "سنواصل تحقيق النجاحات الاقتصادية وفي كل المجالات"، متابعا: "نحن لم نجرِ مفاوضات خلف الأبواب المغلقة مع قادة المنظمات الإرهابية"، حسب قوله .



ومع احتدام المنافسة بين المتنافسين في انتخابات الرئاسة يرى مراقبون أن نسب المشاركة العالية في الدورة الاولى قد لا تكون هي ذاتها في المرحلة الثانية وذلك لغياب الدافعية لدى عدد من انصار الاحزاب المشاركة في التصويت بعد أن ضمنوا مقاعد احزابهم في البرلمان وهو أمر قد يكون مؤثراً جدا على نتيجة الانتخابات لتحديد هوية رئيس تركيا القادم.



