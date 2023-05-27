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السبت 27 أيار 2023 ساعة 19:20

السيسي: تداعيات الأزمة السودانية تتجاوز حدودها وتؤثر على دول الجوار

السيسي: تداعيات الأزمة السودانية تتجاوز حدودها وتؤثر على دول الجوار
وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر الفيديو في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقدة بهدف بحث الأزمة الراهنة في السودان، اليوم السبت: "مصر الأكثر تأثرا بالأزمة في السودان والأكثر حرصا على إنهائها بأسرع وقت".

وتابع: "التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب".

كما دعا السيسي وكالات الإغاثة والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، مضيفا أن "دول الجوار بحاجة للدعم حتى يتسنى لها الاستمرار في تقديم المساعدة للسودانيين".

وشدد على مواصلة التنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان للتخفيف من الوضع المتدهور.

وحول الجهود المصرية لإنهاء الأزمة نوه السيسي إلى أن "جهود مصر لإنهاء الأزمة في السودان تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة بما فيها الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية".

وأشار إلى أن الجهود المصرية تستند إلى عدد من المحددات والثوابت أبرزها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان، مضيفا: "كما تستند الجهود المصرية إلى وجوب الحفاظ على المؤسسات الوطنية التي تعد الضمانة الأساسية لحماية الدولة".

وشدد الرئيس المصري على الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق بين بلاده ودول الجوار لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان.

وأردف: "النزاع في السودان هو أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه وتحقيق التوافق بينهم".

واختتم بالقول إن "مصر تؤكد احترامها لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة".
رقم : 1060463
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