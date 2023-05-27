أحدث العناوين :
العراق يحتضن مؤتمر طريق التنمية وهذا ما تمخض عنه
استشهاد 2 من حرس حدود البلاد في الاشتباك مع طالبان
السيسي: تداعيات الأزمة السودانية تتجاوز حدودها وتؤثر على دول الجوار
دهقان : الافراج عن الدبلوماسي أسد الله أسدي يشكل هزيمة لزمرة المنافقين
أول اجتماع قمة أفريقي لبحث الأزمة السودانية
انتخابات تركيا.. واحتدام المنافسة بين اردوغان واوغلو
أردوغان يعلن موقفه حال فشله في انتخابات الرئاسة التركية
الحرس الثوري يحذر الغرب : لا تلعبوا بورقة المنافقين المحترقة
الإحتلال يصادق على أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة
الإحتلال يصادق على أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
27 May 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
السبت 27 أيار 2023 ساعة 19:20
استشهاد 2 من حرس حدود البلاد في الاشتباك مع طالبان
كما قامت قوات حرس الحدود بالرد ، ولم يتم نشر إحصائيات عن خسائر الطرف الآخر حتى الآن.
في الأسبوع الماضي ، استشهد قائد مركز ساسولي الحدودي على يد عناصر من طالبان.
رقم :
1060464
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"
كيف تبدو ملامح التقارب بين مصر وإيران؟
27 أيار 2023
أمريكا تلطُم نتنياهو على وجهه.. لا خيار لنا أمام إيران إلا الدبلوماسية
27 أيار 2023
اعتراف الصهاينة بعجزهم أمام فصائل المقاومة
27 أيار 2023
هل بإمكان "إسرائيل" أن تشن هجوماً على إيران؟
27 أيار 2023
انهيار "إسرائيل" باعتراف الصهاينة
26 أيار 2023
نظرة على معوقات استئناف العلاقات بين إيران ومصر
26 أيار 2023
الكيان الإسرائيلي يشعر بالعزلة مجدداً.. إجماع العرب والاتفاقات الإقليمية هي السبب
26 أيار 2023
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
25 أيار 2023
مناورة المقاومة ورسائلها..
25 أيار 2023
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
25 أيار 2023
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
25 أيار 2023
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
25 أيار 2023
أحدث العناوين
العراق يحتضن مؤتمر طريق التنمية وهذا ما تمخض عنه
استشهاد 2 من حرس حدود البلاد في الاشتباك مع طالبان
السيسي: تداعيات الأزمة السودانية تتجاوز حدودها وتؤثر على دول الجوار
دهقان : الافراج عن الدبلوماسي أسد الله أسدي يشكل هزيمة لزمرة المنافقين
أول اجتماع قمة أفريقي لبحث الأزمة السودانية
انتخابات تركيا.. واحتدام المنافسة بين اردوغان واوغلو
أردوغان يعلن موقفه حال فشله في انتخابات الرئاسة التركية
الحرس الثوري يحذر الغرب : لا تلعبوا بورقة المنافقين المحترقة
الإحتلال يصادق على أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة
الإحتلال يصادق على أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة
الصحة الإيرانية: تسجيل 67 إصابة و 2 حالة وفاة بكورونا
اللواء باقري: عدد السكان هو من الاركان الرئيسية لقوة البلاد
إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء للاحتلال قرب جنين
انطلاق عملية 'سيوف الحق' بـ 3 محافظات عراقية ضد 'داعش'
إيران تحتل المرتبة الخامسة عالميا في مجال معايير تقنية النانو
الصادرات الايرانية لروسيا وآسيا الوسطى والقوقاز تنمو 50 بالمئة
سلاح الجو الإيراني يعتبر قوة جوية فريدة في المنطقة
انتهاء التوتر في منطقة حدودية بين ايران وافغانستان
رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"
كيف تبدو ملامح التقارب بين مصر وإيران؟
الأكثر قراءة
مصادر تكشف حقيقة فيديو محاولة اقتحام قصر القبة الرئاسي في مصر
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
الرئاسة الفلسطينية: ما حدث بمخيم بلاطة استمرار للحرب الشاملة
أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة الارهابي في قبضة الجيش اللبناني
حماس: اقتحام بن غفير تأكيد على عمق الخطر المحدق بالأقصى
مناورة وجولة إعلامية نظمها حزب الله في ذكرى التحرير.. ورسائل تحذيرية للعدو
وزير الداخلية التركي: هنغاريا حذرتنا من خطر أمريكي
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة الرصيد الأساس للبنان
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
ثلاثة شهداء فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلاطة
نتنياهو يجري محادثات مع بن سلمان لتطبيع العلاقات
الرسائل الواضحة لمناورة حزب الله العسكرية .. تحذير المقاومة للمتطرفين الصهاينة
رعد: المقاومة لن تغفل عن العدوّ وتنتظره على الكوع
بالفيديو..الوزير الصهيوني المتطرف 'بن غفير' يقتحم الأقصى
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
ايران والسعودية تناقشان توقيع مذكرة تفاهم في المجال الصحي
الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة
النائب الحاج حسن: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
الأخبار الساخنة
استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر اعتبارا من 25 مايو
الداوود لإسلام تايمز: يوم القدس العالمي محطة أساسية لنصرة فلسطين وقضيتها.. وطائفة الموحدين جزء من مشروع المقاومة
الأكثر بحثًا
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
إخترنا لکم
اعتراف الصهاينة بعجزهم أمام فصائل المقاومة
انهيار "إسرائيل" باعتراف الصهاينة
نظرة على معوقات استئناف العلاقات بين إيران ومصر
الكيان الإسرائيلي يشعر بالعزلة مجدداً.. إجماع العرب والاتفاقات الإقليمية هي السبب