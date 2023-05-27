استشهاد 2 من حرس حدود البلاد في الاشتباك مع طالبان

كما قامت قوات حرس الحدود بالرد ، ولم يتم نشر إحصائيات عن خسائر الطرف الآخر حتى الآن.



في الأسبوع الماضي ، استشهد قائد مركز ساسولي الحدودي على يد عناصر من طالبان.