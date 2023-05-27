الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 أيار 2023 ساعة 21:17

نشر مرسوم رئيسي بتعيين الامين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي

نشر مرسوم رئيسي بتعيين الامين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي
وجاء في هذا التقرير، ان "اية الله رئيسي" اوعز الى "العميد احمديان"، بأن ينتهج اساليب "متجددة" و"ذكية" فيما يخص منظومة قضايا الامن القومي الايراني، وبما يشمل مجالات مختلفة، منها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وان يسخر الطاقات الشعبية في سياق تعزيز الامن المستديم" و"القائم على ارادة الشعب"، بكافة المجالات ذات الصلة بتوسيع العمق الامني الايراني وتظافر الجهود بين الاجهزة الاستخباراتية والامنية والتنفيذية والقضائية داخل البلاد.

وتطلع رئيس الجمهورية في هذا المرسوم ، الى نجاح امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في اداء جميع المهام الموكلة اليه بكل جدارة وكفاءة، واتباع توجيهات قائد الثورة الاسلامية، لاسيما بيان سماحته الخاص بالمرحلة الثانية من تاريخ الثورة الاسلامية، وبما يرقى الى مكانة الجمهورية الاسلامية على المستوى الاقليمي وفي ضوء النظام العالمي الجديد، ويصب في خدمة الشعب الايراني الشريف.
رقم : 1060484
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"
رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"
كيف تبدو ملامح التقارب بين مصر وإيران؟
27 أيار 2023
أمريكا تلطُم نتنياهو على وجهه.. لا خيار لنا أمام إيران إلا الدبلوماسية
أمريكا تلطُم نتنياهو على وجهه.. لا خيار لنا أمام إيران إلا الدبلوماسية
27 أيار 2023
اعتراف الصهاينة بعجزهم أمام فصائل المقاومة
اعتراف الصهاينة بعجزهم أمام فصائل المقاومة
27 أيار 2023
هل بإمكان "إسرائيل" أن تشن هجوماً على إيران؟
هل بإمكان "إسرائيل" أن تشن هجوماً على إيران؟
27 أيار 2023
انهيار "إسرائيل" باعتراف الصهاينة
انهيار "إسرائيل" باعتراف الصهاينة
26 أيار 2023
نظرة على معوقات استئناف العلاقات بين إيران ومصر
نظرة على معوقات استئناف العلاقات بين إيران ومصر
26 أيار 2023
الكيان الإسرائيلي يشعر بالعزلة مجدداً.. إجماع العرب والاتفاقات الإقليمية هي السبب
الكيان الإسرائيلي يشعر بالعزلة مجدداً.. إجماع العرب والاتفاقات الإقليمية هي السبب
26 أيار 2023
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
25 أيار 2023
مناورة المقاومة ورسائلها..
مناورة المقاومة ورسائلها..
25 أيار 2023
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
25 أيار 2023
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
25 أيار 2023
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
25 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتراف الصهاينة بعجزهم أمام فصائل المقاومة
انهيار "إسرائيل" باعتراف الصهاينة
نظرة على معوقات استئناف العلاقات بين إيران ومصر
الكيان الإسرائيلي يشعر بالعزلة مجدداً.. إجماع العرب والاتفاقات الإقليمية هي السبب