الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 29 أيار 2023 ساعة 07:35

رئيسي: تم النهوض بالعلاقات بين إيران وسلطنة عمان من المرحلة التجارية إلى الاستثمارية

رئيسي: تم النهوض بالعلاقات بين إيران وسلطنة عمان من المرحلة التجارية إلى الاستثمارية
وقال اية الله إبراهيم رئيسي ، في الاجتماع المشترك للوفدين رفيعي المستوى الايراني والعماني الذي عقد مساء امس الأحد خلال زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق ال سعيد ، إن طهران ومسقط لديهما وجهات نظر مشتركة حول التعاون الإقليمي وتعزيز واستقرار الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة واضاف إن العلاقات بين البلدين ارتقت من المرحلة التجارية الى مرحلة الاستثمار ، ويمكن لوجهات النظر المشتركة ومنهج تعزيز التقارب الإقليمي لقادة إيران وسلطنة عمان ، إلى جانب الطاقات والمجالات المناسبة المتبادلة ، بامكانها ان تسهم في توسيع العلاقات بين البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية.

وافاد رئيس الجمهورية بان طاقات البلدين في قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات والدفاع والأمن وخطوط الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل والشحن البحري والترانزيت والتبادلات المالية والنقدية والطاقة ، هي من المجالات المناسبة لتوسيع التعاون. وفي إشارة إلى مفاوضات المسؤولين للبلدين اليوم في مجال زيادة الاستثمارات ، أكد الانتهاء من تشكيل صندوق دعم التنمية والاستثمار المشترك .

كما لفت آية الله رئيسي إلى المواقف المشتركة للبلدين حول القضايا المتعلقة باليمن وفلسطين ، مثمنًا دور عمان وخاصة السلطان هيثم بن طارق لاقرار حقوق الشعب اليمني وكذلك الشعب الفلسطيني ، ودعا إلى الاستمرار الجاد لهذا الدور.

سلطان عمان: ما زلنا بعيدين عن المستوى المطلوب للعلاقات

بدوره أعرب هيثم بن طارق ال سعيد ، سلطان عمان ، عن امتنانه للدعوة والترحيب الحار من الرئيس الايراني ، وقال: بعد زيارة الرئيس رئيسي إلى عمان العام الماضي ، تحسن مستوى العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين البلدين بشكل ملحوظ ، وعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري قد تضاعف ، ولكن بالنظر إلى الطاقات والمجالات المتنوعة والمواتية للبلدين ، ما زلنا بعيدين عن المستوى المطلوب للعلاقات ويجب أن نجعل هذه القدرات حقيقة واقعة بمزيد من الجهود.

وكان الاهتمام بالمكانة الخاصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطوير التعاون الترانزيتي بين البلدين ، وتوسيع خطوط الملاحة البحرية وزيادة المعاملات النقدية والمصرفية وتبادل الطاقة من محاور مفاوضات أعضاء الوفدين الايراني والعماني الرفيعي المستوى.
رقم : 1060736
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
29 أيار 2023
خيبة أمل الغرب من الاستقبال الحار لبشار الأسد في جدة
خيبة أمل الغرب من الاستقبال الحار لبشار الأسد في جدة
29 أيار 2023
زيارة سلطان عمان الى ايران.. توطيد الموطد ووساطات في مصلحة الجميع
زيارة سلطان عمان الى ايران.. توطيد الموطد ووساطات في مصلحة الجميع
29 أيار 2023
رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"
رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"
27 أيار 2023
كيف تبدو ملامح التقارب بين مصر وإيران؟
27 أيار 2023
أمريكا تلطُم نتنياهو على وجهه.. لا خيار لنا أمام إيران إلا الدبلوماسية
أمريكا تلطُم نتنياهو على وجهه.. لا خيار لنا أمام إيران إلا الدبلوماسية
27 أيار 2023
اعتراف الصهاينة بعجزهم أمام فصائل المقاومة
اعتراف الصهاينة بعجزهم أمام فصائل المقاومة
27 أيار 2023
هل بإمكان "إسرائيل" أن تشن هجوماً على إيران؟
هل بإمكان "إسرائيل" أن تشن هجوماً على إيران؟
27 أيار 2023
انهيار "إسرائيل" باعتراف الصهاينة
انهيار "إسرائيل" باعتراف الصهاينة
26 أيار 2023
نظرة على معوقات استئناف العلاقات بين إيران ومصر
نظرة على معوقات استئناف العلاقات بين إيران ومصر
26 أيار 2023
الكيان الإسرائيلي يشعر بالعزلة مجدداً.. إجماع العرب والاتفاقات الإقليمية هي السبب
الكيان الإسرائيلي يشعر بالعزلة مجدداً.. إجماع العرب والاتفاقات الإقليمية هي السبب
26 أيار 2023
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
25 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
خيبة أمل الغرب من الاستقبال الحار لبشار الأسد في جدة
اعتراف الصهاينة بعجزهم أمام فصائل المقاومة
انهيار "إسرائيل" باعتراف الصهاينة