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الاثنين 29 أيار 2023 ساعة 07:36

حماس تهنئ 'أردوغان' بنيل ثقة الشعب التركي

حماس تهنئ
كما هنأت حماس في بيان لها مساء الأحد الشعب التركي بكل مكوناته على هذا العرس الديموقراطي الذي عكس صورة حضارية فريدة للشعب التركي الشقيق وللجمهورية التركية.

وقالت: نتطلع أن يكون هذا الفوز التاريخي للرئيس أردوغان محطة انطلاقة جديدة لتركيا نحو تعزيز علاقاتها العربية والإسلامية ومكانتها الإقليمية والدولية، ونصرة المظلومين والقضايا العادلة حول العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتعزيز علاقات الصداقة والأخوّة بين الشعبين التركي والفلسطيني.

وحصل رجب طيب أردوغان في السباق الرئاسي على 52.87% من أصوات الناخبين. في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13% وذلك بعد فرز نحو 99% من الأصوات.
رقم : 1060737
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