رئيسي يهنئ اردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية

وفي برقية التهنئة، التي بعثها مساء الاحد، هنأ آية الله رئيسي، رجب طيب أردوغان، بفوزه من جديد في الانتخابات الرئاسية.



واعرب عن ثقته في أن العلاقات الودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية تركيا ستشهد في الفترة المقبلة، -بناء على الاواصر التاريخية والثقافية والدينية القوية- وحسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لشعبي البلدين، مزيدا من التطوير والتعاون الوثيق بين البلدين تجاه التطورات في المنطقة والعالم الإسلامي ما سيوفر ظروفًا أكثر ملاءمة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.



وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.



وأغلقت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها مساء اليوم الأحد، وبدأت عمليات فرز الأصوات في جولة الحسم بانتخابات الرئاسة.



وكانت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا فتحت أبوابها صباح اليوم الأحد، لاستقبال أكثر من 60 مليون ناخب.



وتنافس بهذه الجولة الثانية كل من المرشح عن تحالف "الجمهور" الرئيس أردوغان، والمرشح عن تحالف "الشعب" زعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو.



وشهدت تركيا تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تاريخها الحديث، عقب إخفاق المرشحين في الحصول على نسبة (50% + صوت واحد) بالجولة الأولى التي جرت في 14 مايو/أيار الجاري.