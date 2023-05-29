سوناك مهنئا أردوغان: التعاون الأمني مستمر بين البلدين

وقال سوناك عبر "تويتر": "أهنئ (الرئيس أردوغان). أتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا، من التجارة المتنامية إلى معالجة التهديدات الأمنية بصفتنا حليفين في الناتو".



يشار إلى أنه مساء الاحد، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، فوز الرئيس أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه "بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات داخل تركيا، ونحو 88% من أصوات الخارج، حصد السيد رجب طيب أردوغان 52.14% من الأصوات، والسيد كمال كيليتشدار أوغلو 47.80%، ووفقا للبيانات الأولية، تم انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا".



وبحسب قوله، فإن تقدم أردوغان على كيليتشدار أوغلو، بتجاوز 2 مليون صوت. وسيتم نشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية في 1 يونيو المقبل.