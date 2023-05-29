الأدميرال إيراني: وجهنا صفعة قوية في البحر لكل من قام بأعمال شريرة

جاء ذلك لدى حضوره في الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الاثنين الذي أقام مراسم خاصة لتكريم منتسبي الدورية الـ ۸۶ التابعة لسلاح البحر في الجيش الايراني، موضحا أن هذه الدورية التي تم تشكيلها من ۲۹ محافظة نفذت مهمتها بكل فخر وجدارة.



وتابع المسؤول قائلا: ان قطعنا البحرية تم صنعها في داخل ايران، وأثبتنا أننا سنقوم بواجبنا في التصدي لأية مؤامرة وهي في ذروتها بأحسن وجه، وقمنا في هذه المهمة قبل بدئها بأعمال علمية ولدينا اشراف كامل على البحر اذ كانت مهمتنا حمل رسالة السلام والصداقة.



وأعرب قائد سلاح البحر في الجيش عن ارتياح المسؤولين الايرانيين أنهم استطاعوا إدخال السرور في نفوس أبناء الشعب الايراني، وقال: ان ذلك تم تزامنا مع أيام الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر حيث رفعنا علم ايران الاسلامية في شتى ارجاء العالم.



واضاف قائلا: لقد خلقنا بعض الغموض الإستراتيجي للأعداء وهم بالتأكيد سيتركون المسرح مع هذا الغموض. وجمعنا أكبر وأعلى مستوى من قاعدة البيانات خلال هذه الرحلة واليوم لدينا هذه القاعدة وقد ارتفع مستوى الردع لدينا إلى أعلى مستوى.