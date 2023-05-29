مقتل نحو 40 شخصا في أعمال عنف جديدة في شمال شرق الهند

وتشهد مانيبور توتراً منذ اندلعت أعمال عنف ناجمة عن نزاعات عرقية هذا الشهر أسفرت عن مقتل 70 شخصاً على الأقل ونزوح عشرات الآلاف.



وأفاد المسؤول الحكومي المحلي الذي طلب عدم كشف هويته للوكالة الفرنسية بأن رئيس وزراء ولاية مانيبور ان . بيرن سينغ قال للصحافيين في وقت سابق الأحد إن قوات الأمن قتلت نحو 40 مسلحاً خلال اليومين الماضيين.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن سينغ قوله إن "الإرهابيين يستخدمون بنادق هجومية من طراز إم-16 وأيه كاي-47 وبنادق قناصة ضد المدنيين. قدموا إلى العديد من القرى لإحراق المنازل".



وقال سينغ: "بدأنا القيام بتحرّك قوي جداً ضدّهم بمساعدة الجيش وقوات أمنية أخرى. تلقينا تقارير تفيد بمقتل نحو 40 إرهابياً بإطلاق النار عليهم".



وأكد مصدر عسكري ازدياد الاضطرابات وقال إن أربعة أشخاص قتلوا في الساعات الـ24 الأخيرة.



وقال المصدر طالباً عدم كشف هويته: "قتل ثلاثة مجرمين مسلحين تم الرد عليهم بنيران انتقامية كانوا يحاولون إضرام النيران في منازل مهجورة وأطلقوا النار على قوات الأمن لدى محاولتها صدهم".



وتابع: "قتل مجرم مسلح آخر في موريه وأصيب ثلاثة بينهم عنصرا أمن".