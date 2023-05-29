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الاثنين 29 أيار 2023 ساعة 12:38

حزب الله ينظم نشاطا رياضيا في صيدا بعيد المقاومة والتحرير

حزب الله ينظم نشاطا رياضيا في صيدا بعيد المقاومة والتحرير
بداية المهرجان، مباراة كروية بين كشافة الإمام المهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وكشافة حركة فتح في منطقة صيدا، انتهت بفوز كشافة حركة فتح (3-0) وقاد اللقاء المدرب والحكم هلال كاعين.

المباراة الثانية جمعت نادى المصطفى عين الحلوة ونادى الشباب العربي الفلسطيني (مواليد ٢٠٠٥/٢٠٠٦) وانتهت بفوز الشباب العربى الفلسطينى (5-2).

أما المباراة الثالثة والنهائية فقد جمعت نادى الأخوة صيدا مع نادى المصطفى التعمير وانتهت بفوز الأخوة بنتيجة (6-2). وقاد المباراتين الحكم ابراهيم بوجي.

وفي ختام المهرجان الرياضي قام الشيخ زيد ضاهر بتوزيع الكؤوس على الفرق الرياضية المشاركة.
رقم : 1060780
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