البرلمان الايراني يكرّم كوادر الدورية البحرية ٨۶ في الجيش

اسلام تايمز (ايران)- أقام نواب الشعب الايراني في مجلس الشورى الاسلامي مراسم خاصة لتكريم كوادر الدورية البحرية ٨۶ في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية مي مبنى المجلس اليوم الاثنين