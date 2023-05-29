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الاثنين 29 أيار 2023 ساعة 14:50

اشتباكات كثيفة ومتواصلة في الخرطوم قبيل انتهاء الهدنة

اشتباكات كثيفة ومتواصلة في الخرطوم قبيل انتهاء الهدنة
واستمرت الاشتباكات من أمس الأحد وحتى اليوم في جنوب وغرب أم درمان، إحدى المدن الثلاث المتجاورة التي تشكل ولاية الخرطوم. كما قال سكان في جنوب الخرطوم على الضفة الأخرى لنهر النيل إن هناك اشتباكات وقعت في وقت متأخر من مساء الأحد.

أعلن وزير التنمية الاجتماعية الاتحادية في السودان أحمد آدم بخيت أن مفاوضات جديدة ستجرى في مدينة جدة السعودية لتمديد الهدنة الإنسانية في البلاد.

وخلال الإجتماع المشترك بين وفد التفاوض واللجنة العليا لمتابعة الأوضاع الإنسانية بالسودان واللجنة الفنية المنبثقة منها الذي انعقد مساء أمس بمقر اللجنة العليا ببورتسودان برئاسة وزير التنمية الإجتماعية الإتحادي أحمد آدم بخيت، استمع الوفد إلى شرح مفصل حول جهود اللجنة العليا في تنفيذ مهام استلام وتوزيع وتوصيل المساعدات للمتأثرين في ولايات السودان المختلفة باستثناء ولاية الخرطوم وولايات دارفور.

وأوضح وزير التنمية الإجتماعية أهمية تمديد الهدنة لتوصيل المساعدات إلى الولايات التي تواجه تحديات أمنية، مبينا أهمية انضمام المفوض العام للعون الإنساني إلى وفد التفاوض في جولة المفاوضات المرتقبة لتمديد الهدنة من أجل المساعدة في تطبيق الاتفاق الخاص بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين في مناطق القتال.

وأعلن أن مفاوضات جديدة ستُجرى في مدينة جدة السعودية لتمديد الهدنة الإنسانية، مبينا أن الطرف الآخر قام بــ91 خرقا خلال أسبوع الهدنة.

واندلع الصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، مما أسفر عن مقتل المئات وفرار ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم.

وقال الجانبان إنهما يفكران في تمديد اتفاق وقف إطلاق نار مدته أسبوع أبرم بوساطة السعودية والولايات المتحدة، بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية والذي ينتهي في الساعة 09:45 مساء اليوم.

وقالت المملكة والولايات المتحدة، أمس الأحد، إن كلاً من الجيش وقوات الدعم السريع انتهك الهدنة مراراً وعرقل وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.
رقم : 1060804
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