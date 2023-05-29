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الاثنين 29 أيار 2023 ساعة 17:24

وزير الدفاع الإيراني: مستعدون للتعاون مع القوات المسلحة المالية

وزير الدفاع الإيراني: مستعدون للتعاون مع القوات المسلحة المالية
وقال وزير الدفاع الإيراني خلال هذا اللقاء إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لنقل القدرات والامكانات في مجال المعدات، وكذلك التدريب والخبرة من أجل محاربة الإرهاب، وأضاف: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخر جهدا في تعزيز البنية الدفاعية لدولة مالي لمواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية.

وأعرب عن تقديره لمواقف حكومة مالي في دعم فلسطين وشعبها المظلوم، واعتبر إصرار هذا البلد على دعم القدس كنموذج مشرف في السعي لتحقيق الحقوق والدفاع عن المظلومين.

وأشار إلى ان استراتيجية تواجد بعض الدول الغربية في افريقيا، هي السعي وراء الأهداف الاستعمارية وتحقيق المصلحة وخلق التوتر وعدم الاستقرار.

وأضاف، ان التاريخ أظهر أن تلك الدول تقوم بنشر الإرهاب تحت إدارتها من أجل تبرير تواجدها في المنطقة وإضفاء الشرعية عليه والتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة مثل مالي.

وأشار وزير الدفاع إلى تدخلات القوى الأجنبية وانتشار الجماعات الإرهابية المتزايد في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وقال: إن تحرك التيار الثوري في غرب إفريقيا من أجل تحقيق الاستقلال والخروج من الهيمنة هو قرار مهم، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تحترم قرار حكومة مالي حول تنويع شراكاتها الدولية، وتعتبره علامة على الفهم الصحيح للتطورات الدولية.

من جانبه قال وزير الدفاع في جمهورية مالي "ساديو كامارا" ان شعب مالي وحكومته يسعيان الى الامساك بالسيادة وأمن البلاد بأنفسهم وان الجمهورية الاسلامية في ايران هي انموذج جيد ومناسب لشعبنا.

واعرب وزير دفاع جمهورية مالي عن ارتياحه لزيارة ايران قائلا ان الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية .

كما اشار الى التجارب التي حققتها ايران في مجال مكافحة الارهاب وكذلك التحشيد الشعبي واشراك المواطنين في تأمين أمنهم ، وطلب الاستفادة من التجارب الايرانية في هذا المجال.

وانتقد كامارا الاستعمار الغربي وكذلك التوجهات الامنية لبعض دول غرب افريقيا ، معتبرا اياها مزعزعة للامن ومدمرة وفاشلة ، واضاف : لقد قرر الشعب والحكومة في جمهورية مالي الحفاظ على سيادتهم وامنهم وتقرير مصيرهم بانفسهم وان التجارب والدعم الايراني يعتبر قيما جدا في هذا المجال.
رقم : 1060817
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