خسائر مادية جراء عدوان صهیونی استهدف محيط دمشق

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري، قوله: إن “العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق”، مضيفة “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.



وأشارت الوكالة إلى أن الخسائر جراء الغارة اقتصرت على الماديات.



وهذه الضربة التي تستهدف دمشق هي الأولى منذ أواخر مارس/آذار، وكانت غارات إسرائيلية على مواقع في محيط مدينة حلب في 2 مايو/أيار قد خلفت 7 شهداء.



وشنّ كيان الاحتلال الاسرائيلي خلال الأعوام الماضية مئات الغارات الجوية في سوريا، والتي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا أخرى، بما فيها مواقع مدنية إلى جانب ما يدعي الاحتلال أنها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.