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الثلاثاء 30 أيار 2023 ساعة 08:22

الاتحاد الأوروبي يدين العنف في كوسوفو ويدعو لوقف التصعيد

الاتحاد الأوروبي يدين العنف في كوسوفو ويدعو لوقف التصعيد
وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي يدين بحزم العنف المثير للصدمة الذي حدث اليوم في زفيتشاني".

وأضاف أن "أعمال العنف المرتكبة ضد أفراد قوات KFOR ووسائل الإعلام والمدنيين والشرطة مرفوضة تماما".

ودعا بوريل سلطات كوسوفو والمحتجين إلى "وقف التصعيد فورا"، وأعرب عن أمله بإيجاد حل سياسي عبر الحوار.

واندلعت الاثنين اشتباكات جديدة بين الصرب وجنود الناتو أمام مدخل إدارة البلدية في زويتشان شمال كوسوفو، وذلك على خلفية رفع حدة التوتر بعد انتخابات الحكومات المحلية شمال كوسوفو.
رقم : 1060914
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