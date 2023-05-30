الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس شرق طولكرم

وحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أن قوة خاصة مستعربة تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال وجرافة عسكرية، اقتحمت المخيم وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت.



ونشرت قوات الاحتلال دورياتها الراجلة والمحمولة في شوارع وأزقة المخيم ومداخله، ودارت مواجهات عنيفة في المكان، في الوقت الذي منعت فيه مركبات الاسعاف من الدخول إلى المخيم.



كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين بعد تفجير أبوابها، وفتشتها تفتيشا دقيقا وخربت محتوياتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.



وتشهد سماء المخيم تحليقا منخفضا لطائرات الاستطلاع.