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الثلاثاء 30 أيار 2023 ساعة 10:08

"أرمينيا وأذربيجان"تتبادلان اتهامات جديدة بقصف الحدود

"أرمينيا وأذربيجان"تتبادلان اتهامات جديدة بقصف الحدود
وخاضت الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان حربين على الإقليم. واستعادت أذربيجان في 2020 أجزاء من أراضي الإقليم كانت قد خسرتها في صراع مع انهيار الحكم السوفيتي في أوائل التسعينيات.

وبدا أن محادثات السلام تحرز تقدمًا في الأسابيع القليلة الماضية، مع اعتراف رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بسيطرة أذربيجان على قرة باغ.

لكن أرمينيا اتهمت أذربيجان أمس الاثنين، بالتهديد باللجوء إلى القوة بعد أن طالب رئيسها إلهام علييف بحل الحكومة المحلية "الانفصالية" في قرة باغ.

ومنذ الصراع الذي استمر ستة أسابيع عام 2020 وانتهى بهدنة توسطت فيها روسيا، عقد باشينيان وعلييف عدة اجتماعات نظمتها موسكو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

و عقب لقاء جمع ممثلي البلدين الأسبوع الماضي في موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعتقد بأن الجانبين يحرزان تقدمًا نحو إبرام اتفاق سلام طويل الأمد.

ولا يزال قرة باغ محور نزاع البلدين منذ فترة طويلة إلى جانب ترسيم حدودهما وعودة السجناء وإنشاء "ممرات" تجارية تمر عبر أراضي كل منهما.

 
رقم : 1060929
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